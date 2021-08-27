Москва, , 16:52 — REGNUM То, что творили нацисты на территории Советского Союза, несомненно, было геноцидом, хотя с юридической точки зрения тут есть определенные нюансы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

Анатолий Вассерман Dmitry Rozhkov

«Да, несомненно. То, что творили нацисты, причем не только немецкие, но и нацисты прибалтийских республик, несомненно, подходит под понятие геноцида, — сказал Вассерман. — Но тут есть некоторые юридические нюансы. Во-первых, само понятие «геноцид» сформулировано и признано преступлением уже после завершения основных процессов над нацистами по результатам Второй мировой войны. Собственно, и определение геноцида появилось как раз на основании изучения действий нацистов. И получается, что то, что они творили, уже было осуждено, но не как геноцид, а как иные виды преступлений. Их действия, несомненно, преступны. Более того, Нюрнбергский международный трибунал признал, что преступления такого рода не имеют срока давности. То есть преследовать за них можно и сейчас. Но квалифицировать их как геноцид формально нельзя, поскольку само это понятие сформулировано уже после совершения этих преступлений, а по общему правилу закон не имеет обратной силы».

Как пояснил Вассерман, то, что совершено до принятия закона, не может по нему квалифицироваться.

«А может квалифицироваться по законам, действовавшим на тот момент. Собственно, и Нюрнбергский трибунал стал возможен прежде всего потому, что по результатам Первой мировой войны победители провели суд над побежденными, — сказал Вассерман. — И хотя их формально не осудили, но на будущее очень многие действия, совершенные во время Первой мировой, признали преступными, и это позволило провести над частью организаторов Второй мировой войны уже полноценный суд с полноценными наказаниями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Псковский областной суд 27 августа признал геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.