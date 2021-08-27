Москва, 27 августа, 2021, 16:34 — ИА Регнум. 27 августа состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2021/22. В группу к московскому «Спартаку» попали «Наполи», «Лестер Сити» и польская «Легия». «Локомотив» сыграет с «Лацио», «Марселью» и «Галатасараем».

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По итогам прошедшего сезона «Локомотив», набрав 56 очков, занял третью позицию в турнирной таблице чемпионата России. Третье место позволило «железнодорожникам» начать еврокубковый сезон сразу с группового этапа второго по силе европейского международного турнира.

«Спартак» же в третьем раунда квалификаций Лиги Чемпионов потерпел поражение от португальской «Бенфики» с общим счетом 0:4 (0:2, 2:0).

Единственной командой из России, вышедшей в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы, стал санкт-петербургский «Зенит», занявший в прошлом сезоне первую позицию в таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21.