Ростов-на-Дону, , 16:38 — REGNUM Для того, чтобы признать геноцид советского народа во время Великой Отечественной войны, нужна политическая воля российского руководства. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, комментируя решение Псковского областного суда, который признал геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я удивлён. Я думал, что это де-юре принято. Конечно, должен быть принят федеральный закон или общее решение Верховного суда о том, что действия фашистского режима в годы Великой Отечественной войны — это был геноцид против советского народа. Это реально, но для этого нужна политическая воля руководства нашей страны», — сказал Косинов.

Как сообщало ИА REGNUM, Псковский областной суд 27 августа признал геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

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ИА REGNUM напоминает, что на территории Сальского кирпичного завода в Ростовской области ведётся поиск останков мирных жителей и красноармейцев, расстрелянных гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны. Больных и раненых военнопленных гитлеровцы выгоняли на тяжёлые работы, морили голодом. Здесь же массово расстреливали мирных жителей. Ежедневно к заводу привозили на машинах людей. Их расстреливали и сбрасывали в котлованы, которых насчитывалось около 30.

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