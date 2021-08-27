Воронеж, 27 августа, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Внеплановые проверки технического состояния парка автобусов инициирует мэрия Воронежа после пожара в автобусе №90. Об этом 27 августа в соцсетях написал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Сгоревший автобус

«Возгорание в сравнительно новом автобусе маршрута №90, которое, к счастью, не привело к каким-либо трагическим последствиям, показывает, что перевозчики должны не только обновлять подвижной состав, но и хорошо следить за ним. Причины установят соответствующие ведомства, тогда сможем сделать какие-то выводы. В понедельник проведу совещание со всеми перевозчиками по транспортной безопасности, а также инициируем внеплановые проверки технического состояния парка автобусов, обслуживающих горожан, уже дал соответствующие указания», — написал Кстенин.

В мэрии уточнили, что загоревшийся автобус — 2019 года выпуска, однако воронежским перевозчиком был приобретен лишь несколько месяцев назад.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 27 августа на улице Богдана Хмельницкого произошло задымление и возгорание в моторном отсеке автобуса маршрута №90. Возгорание заметили сотрудники ДПС, которые остановили автобус и помогли эвакуировать пассажиров — десять человек. Сотрудники МЧС возгорание ликвидировали.