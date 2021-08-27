Шадринск, Курганская область, 27 августа, 2021, 16:29 — ИА Регнум. В курганском Шадринске неизвестные лица разломали ротонду на новой городской набережной. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Пресс-служба горадминистрации Шаринска Разломанная ротонда

«Отличный подарок» вандалы сделали ко Дню города! Сотрудники полиции уже в курсе данного происшествия. Кому что-либо известно о людях, которые это совершили, просьба сообщить нам», — говорится в группе «Администрация города Шадринска» в социальной сети «ВКонтакте».

Шадринцы в комментариях к новости сообщают, что на набережной с вечера и до утра устраиваются «дискотеки» с горячительными напитками.

«Не кажется ли вам, что нужно попросить наши правоохранительные органы хотя бы раза два наведываться на набережную? Я уже не говорю о том что закон тишины у нас нарушается постоянно и граждане близлежащих домов страдают от этого. Патруля нет, город загажен. Полное равнодушие со стороны чиновников и полиции!», — отмечает жительница Шадринска.

«От набережной до Росгвардии всего 100 метров», — сообщает в комментариях другой шадринец.

Кроме того, у местных жителей есть вопросы к качеству обустройства новой набережной, которая по их словам, начала рушиться сразу же после сдачи объекта. Также администрации Шадринска советуют поставить видеокамеры в этом привлекательном для любителей ночных гулянок месте.