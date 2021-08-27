Штат Калифорния, США, 27 августа, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Калифорния нашла радикальный способ для борьбы с неконтролируемым ростом смертности от передозировки наркотиков. Политики штата хотят начать платить людям за то, чтобы они оставались трезвыми. Об этом 27 августа сообщает Fox News.

Бездомный

Федеральное правительство уже много лет подобным образом выплачивает деньги ветеранами вооруженных сил, и исследования показывают, что это один из самых эффективных приемов заставить людей прекратить употребление таких наркотиков, как кокаин и метамфетамин, а также стимуляторов, от которых нет фармацевтических средств лечения.

В теории люди должны получать небольшие выплаты за каждый отрицательный тест на наркотики в течение определенного периода времени. Большинство людей, успешно прошедших курс лечения, могут заработать несколько сотен долларов. Обычно они получают деньги на подарочную карту.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом попросил у федерального правительства разрешения на использование денег налогоплательщиков для оплаты этой программы через Medicaid, совместную государственную и федеральную программу медицинского страхования для бедных и инвалидов, которая охватывает почти 14 млн жителей Калифорнии.

Как сообщало ИА REGNUM, сумму в примерно $2,5 млрд решил перечислить американским штатам Белый дом для лечения психических заболеваний и наркозависимости у граждан.