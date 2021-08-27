Левашинский район, Дагестан, 27 августа, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Дагестане введен режим ЧС в Левашинском районе, населенные пункты которого сильно пострадали из-за разгула стихии 23 августа. В результате ливневых дождей произошел сход селя, потоки воды и грязевые массы, смывая все на своем пути, разрушили несколько домов, дороги и другие социальные объекты.

Сель

«Сегодня для оперативного устранения последствий непогоды подписал постановление о введении режима ЧС на всей территории Левашинского района», — приводит слова главы района Шамиля Дабишева ТАСС.

Ранее власти района сообщали об ущербе, причиненном стихией, размер которого составляет, по предварительным данным, около 50 млн рублей. Неоценимо горе, которое принесли неблагоприятные природные явления родным троих погибших граждан — 52-летней женщины, ее 20-летнего сына и 52-летнего мужчины, их вместе с автомобилями унесло селевым потоком.

Для устранения разрушений и восстановления объектов социальной структуры, расчистки населенных пунктов от наносов селевых масс, власти района объявили режим ЧС.

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