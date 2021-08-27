Липецк, 27 августа, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Власти Липецкой области готовы поддерживать инновационный бизнес и развивать наукоёмкие проекты. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Липецкой области 27 августа Игорь Артамонов по итогам встречи с молодыми липецкими учёными — победителями программ Фонда содействия инновациям. Лучшими были признаны 13 человек, они получили сертификаты на реализацию проектов и обсудили с руководителем региона перспективы внедрения своих идей на предприятиях.

Пресс-служба администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с липецкими учёными и инноваторами

«Мы хотим развивать технологический, инновационный бизнес. Радует, что в регионе подобных идей много и они очень актуальны. Это и экологические разработки, и медицинские, и промышленные. Мы приняли решение, что такие наукоёмкие проекты будем активно поддерживать и приоритизировать», — прокомментировал Игорь Артамонов.

Разработки молодые специалисты представляли в пяти программах Фонда содействия инновациям — «Умник», «Старт», «Развитие», «ЦМИТ» и «Коммерциализация». Липецкие учёные победили в программе «Умник» и в программе «Коммерциализация». В первой к диплому победителя предусмотрен сертификат на 500 тысяч рублей, за победу во второй выдаётся сертификат на 20 млн рублей.

В числе разработок липецких учёных — устройство переработки пластиковой тары в филамент для 3D-печати, умная теплица, производство травмобезопасных инновационных конструкций для детских площадок, освоение производства инновационного металлообрабатывающего оборудования и другие проекты.

Фонд содействия инновациям действует с 1994 года, его основная цель — финансовая поддержка молодых учёных и малых предприятий, которые занимаются научными разработками с высоким потенциалом коммерциализации. Основными направлениями деятельности фонда являются: вовлечение молодёжи в инновационную деятельность; поддержка стартапов; содействие коммерциализации разработок и расширению бизнеса; содействие развитию высокотехнологичных секторов экономики (диверсификация бизнеса, кооперация малого и крупного бизнеса); поддержка экспортно-ориентированных компаний.