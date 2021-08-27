Лос-Анджелес, США, 27 августа, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Бенисио дель Торо и Джастин Тимберлейк присоединились к проекту нового криминального триллера Reptile онлайн-кинотеатра Netflix. Об этом 27 августа сообщает портал Deadline.

Х/ф «Солдат», реж. Бенисио дель Торо, США, 2018

Сюжет картины расскажет о том, как опытный детектив (дель Торо) пытается найти преступника, с особой жестокостью убившего агента по недвижимости. В какой-то момент он обнаружит, что в деле всё не так, как кажется на первый взгляд и поймёт, что его собственная жизнь была полна иллюзий. В качестве режиссёра выступит Грант Сингер, специализирующийся на создании видеоклипов, это будет его первый проект полнометражного фильма.

Напомним, ранее Джастин Тимберлейк снялся в фильмах «Эдисон», «Альфа Дог», «Социальная сеть», «Va-банк» и других. Последними проектами Бенисио дель Торо стали фильмы «Без резких движений», «Французский диспетчер», «Звёздный уикенд» и сериал Marvel «Что если???».