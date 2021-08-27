Екатеринбург, 27 августа, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В границах жилого дома на улице Мичурина, 98 в Екатеринбурге ввели режим ЧС, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Пожар

Особый режим ввели после пожара в здании. В огне погибли двое супругов. Часть жителей лишилась своих квартир, гражданам готовы предоставить временное жильё.

Также власти готовят запрос в областной фонд содействия капитальному ремонту, чтобы сроки капремонта дома перенесли на 2021 год в связи с происшествием.

«Прорабатывается вопрос о выделении средств из резервного фонда администрации Екатеринбурга на проведение экспертизы повреждений конструкций и коммуникаций дома, ремонтно-восстановительных работ», — сообщили в мэрии.

Управляющая компания начала уборку мест общего пользования, специалисты создают временное водонепроницаемое покрытие для всей площади кровли жилого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в ночь на 27 августа.