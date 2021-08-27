Губернатор Тульской области провел заседание комиссии Госсовета РФ
Тула, 27 августа, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» провёл 27 августа губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Участниками заседания стали помощник президента РФ Игорь Левитин, заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов.
Основным вопросом повестки дня заседания стало развитие химической индустрии в стране. Представители федеральных министерств, руководители крупнейших промышленных холдингов и объединений, а также другие члены комиссии представили предложения и инициативы по поддержке промышленности.
В ходе заседания Игорь Левитин отметил высокую значимость декарбонизации и развития экологичных технологий в промышленности. Россия имеет для этого все ресурсы, ведется разработка механизмов внедрения новых практик. Он также особо отметил важность задачи по увеличению объема инвестиций в регионы на 70% к 2030 году, которую поставил президент Владимир Путин.
Алексей Дюмин отметил важность соответствия технологий, применяемых в химической промышленности, высоким экологическим стандартам.
На заседании обсуждались вопросы развития водородной энергетики. На данный момент создана дорожная карта, которая будет дополнена концепцией развития водородной энергетики, утверждённой председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Алексей Дюмин отметил, что Тульская область — индустриальный регион, где на компактной территории исторически развивались три базовые отрасли — оборонно-промышленный комплекс, химия и металлургия. Так, в Новомосковске расположено производство одной из крупнейших химических компаний страны — «ЕвроХима».
Ещё одним вопросом заседания стало стимулирование инвестиционной деятельности в промышленности. Финансовой основой для поддержки инвесторов станет новый механизм заключения соглашений по поощрению капиталовложений, также планируется доработать такие механизмы, как Соглашение о защите и поощрении капиталовложений и Специальный инвестиционный контракт.
Глава Тульской области также поблагодарил президента РФ, Правительство РФ и лично Юрия Борисова за поддержку проекта по созданию в регионе инновационного научно-технологического центра «Композитная долина».
Губернатор напомнил, что Владимиром Путиным поставлена задача нарастить объём выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК до 30% к 2025 году и до 50% к 2030 году. В числе инструментов решения этой задачи было названо привлечение льготной финансовой поддержки. Алексей Дюмин подчеркнул, что предложения по использованию бессрочных облигаций и средств ФНБ для финансирования проектов — серьёзное подспорье для выполнения поставленных задач.
Сегодня же в ходе заседания в режиме видеосвязи Алексей Дюмин дал старт новому экологичному производству карбамидо-аммиачной смеси мощностью 423 тысячи тонн в год. Проект будет реализовываться с применением наилучших доступных технологий, что позволит свести к минимуму выбросы в окружающую среду.