Тула, 27 августа, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» провёл 27 августа губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Участниками заседания стали помощник президента РФ Игорь Левитин, заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области провел заседание комиссии Госсовета РФ

Основным вопросом повестки дня заседания стало развитие химической индустрии в стране. Представители федеральных министерств, руководители крупнейших промышленных холдингов и объединений, а также другие члены комиссии представили предложения и инициативы по поддержке промышленности.

В ходе заседания Игорь Левитин отметил высокую значимость декарбонизации и развития экологичных технологий в промышленности. Россия имеет для этого все ресурсы, ведется разработка механизмов внедрения новых практик. Он также особо отметил важность задачи по увеличению объема инвестиций в регионы на 70% к 2030 году, которую поставил президент Владимир Путин.

Алексей Дюмин отметил важность соответствия технологий, применяемых в химической промышленности, высоким экологическим стандартам.

«Для России как страны, активно поддерживающей мировые экологические инициативы и соглашения, вопрос декарбонизации становится актуальным как никогда. Особенно с учётом введения новых трансграничных пошлин и сборов, а также мировых тенденций по сокращению выбросов углерода. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Владимирович Путин», — сказал Алексей Дюмин.

На заседании обсуждались вопросы развития водородной энергетики. На данный момент создана дорожная карта, которая будет дополнена концепцией развития водородной энергетики, утверждённой председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Алексей Дюмин отметил, что Тульская область — индустриальный регион, где на компактной территории исторически развивались три базовые отрасли — оборонно-промышленный комплекс, химия и металлургия. Так, в Новомосковске расположено производство одной из крупнейших химических компаний страны — «ЕвроХима».

Ещё одним вопросом заседания стало стимулирование инвестиционной деятельности в промышленности. Финансовой основой для поддержки инвесторов станет новый механизм заключения соглашений по поощрению капиталовложений, также планируется доработать такие механизмы, как Соглашение о защите и поощрении капиталовложений и Специальный инвестиционный контракт.

«Ключевым драйвером для привлечения инвестиций в ближайшие годы, безусловно, должны стать инновационные высокотехнологичные проекты. Правительство России предоставило регионам широкий инструментарий, позволяющий обеспечить синергетический эффект научных разработок и реального производства. В частности, активно создаются научно-образовательные и инновационные научно-технологические центры», — сказал Алексей Дюмин.

Глава Тульской области также поблагодарил президента РФ, Правительство РФ и лично Юрия Борисова за поддержку проекта по созданию в регионе инновационного научно-технологического центра «Композитная долина».

Губернатор напомнил, что Владимиром Путиным поставлена задача нарастить объём выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК до 30% к 2025 году и до 50% к 2030 году. В числе инструментов решения этой задачи было названо привлечение льготной финансовой поддержки. Алексей Дюмин подчеркнул, что предложения по использованию бессрочных облигаций и средств ФНБ для финансирования проектов — серьёзное подспорье для выполнения поставленных задач.

«Прозвучавшие сегодня предложения и инициативы по поддержке отечественной промышленности необходимо направить на проработку и согласование с профильными министерствами и ведомствами», — отметил Алексей Дюмин.

Сегодня же в ходе заседания в режиме видеосвязи Алексей Дюмин дал старт новому экологичному производству карбамидо-аммиачной смеси мощностью 423 тысячи тонн в год. Проект будет реализовываться с применением наилучших доступных технологий, что позволит свести к минимуму выбросы в окружающую среду.

«Отрадно, что производство создано на базе российских технологий, это открывает перспективы для дальнейших проектов. На новом производстве производительность труда вырастет на 17%, а энергоэффективность — на 20%, значительно снизится объем выбросов в атмосферу. Это значимое событие для Тульской области и отрасли минеральных удобрений», — сказал Юрий Борисов.