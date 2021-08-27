* Талибаном — запрещённая в России организация

Вашингтон, 27 августа, 2021, 17:02 — ИА Регнум. *Талибан — (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Белый дом

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США «продолжат координировать свои действия» с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для обеспечения безопасной эвакуации из аэропорта в Кабуле, Афганистан, где террористы-смертники совершили теракты, в результате которого погибли 12 американских военнослужащих и еще 15 получили ранения. Об этом 27 августа сообщает Fox News.

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Ф. Маккензи, заявил на пресс-брифинге, что эвакуация из международного аэропорта имени Хармида Карзая будет продолжаться, и что американские военные обмениваются «информацией с Талибаном (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», чтобы помочь предотвратить подобные нападения.

При этом партия республиканцев осудили подобное сотрудничество, напомнив Вашингтону, что США не ведут переговоров с террористами.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 103 человека.

Первый взрыв Кабуле прогремел накануне, 26 августа, у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron.

Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После этого афганской столице прогремел третий взрыв.