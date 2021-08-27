Варшава, , 16:14 — REGNUM В ближайшее время правительство Польши рассмотрит законопроект об ужесточении требований к иностранцам, которые просят в республике статус беженцев. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 27 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции.

Матеуш Моравецкий Gov.pl

«Польша выполняет свои обязательства, связанные, к примеру, с международным правом о статусе беженцев. Но мы не должны забывать о защите суверенитета и безопасности Польши, поэтому мы сейчас ищем новые подходы к принятию в беженство. В частности, мы хотим идти по пути ужесточения требований к тем, кто его просит», — заявил Моравецкий.

Премьер-министр страны сообщил, что законопроект, который рассмотрит правительство, закрепляет следующее: «иностранец, задержанный сразу после незаконного пересечения внешней границы Европейского союза, распоряжением начальника учреждения Пограничной службы будет обязан покинуть территорию Польши, и ему или ей будет временно запрещен въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны».

Политик также указал, что необходимость в ужесточении требований к иностранцам, претендующим на статус беженцев в республике, подтолкнул миграционный кризис на границе с Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам представителей польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений.