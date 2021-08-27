Темниковский район, Мордовия, 27 августа, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Очаг пожара, пришедшего из заповедника имени Петра Смидовича на территорию Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества, локализован на площади 450 гектаров. Об этом сообщает управление МЧС по Мордовии.

Пресс-служба управления МЧС по Мордовии

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В заповеднике продолжают действовать два очага: в северо-западной части площадь составляет 0,25 гектаров, в северо-восточной части площадь активного горения составляет 15 гектаров. Общая площадь, пройденная огнем, в обоих частях заповедной территории составляет 11,850 тыс. гектаров.

Работы по ликвидации очагов пожара продолжает группировка сил и средств в составе 646 человек и 145 единиц техники. Проведена опашка прилегающих к территории заповедника населенных пунктов, а также устройство минерализованных полос и просек общей протяженностью 235 км.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. В Нижегородской области и Мордовии действует режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», по состоянию на 0:00 мск 27 августа на территории заповедника действовало два очага пожара, площадь, пройденная огнем, составляет 11,85 тыс. гектаров. В лесах Нижегородской области всего четыре очага пожара, огонь прошёл 365 гектаров. На землях лесного фонда Мордовии действовал ещё один очаг пожара, огонь прошел площадь в 425 гектаров.

Вместе с сотрудниками МЧС к тушению привлечены представители Росгвардии, Минобороны, лесного хозяйства, а также волонтеры.

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