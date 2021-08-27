Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM В текущем году на шести новых объектах транспортной инфраструктуры Петербурга будет открыто рабочее движение, причем на четырех из них — уже в сентябре 2021 года. Об этом на своей странице в соцсети сообщил 27 августа губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, назвав этот факт «хорошими новостями».

Александр Беглов Vk.com/a_beglov

Беглов принял участие в заседании правительственной комиссии под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, состоялось обсуждение развития транспортной инфраструктуры в Петербурге.

«Ждем одобрения Минстроя по нашим заявкам на инфраструктурные кредиты. В случае положительного решения сможем построить две новые развязки и обновить подвижной состав «Горэлектротранса», — добавил губернатор.

Как уточнили в Смольном, пять из шести упомянутых объектов строятся в рамках Адресной инвестиционной программы за счёт городского бюджета, шестой — в рамках соглашения между городом и Федеральным дорожным агентством.

Так, в начале сентября будет открыто рабочее движение на участке Софийской улицы от пересечения с автодорогой на Колпино до Заводского проспекта. На эти же дни запланирован пуск движения по продолжению Варшавской улицы от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы.

Будет запущено рабочее движение на втором участке транспортного обхода Красного Села и по путепроводу на пересечении с улицей Свободы. Этот свяжет проспект Ленина и Кингисеппское шоссе, позволит вывести из центра Красного Села транзитный транспорт, увеличит пропускную способность федеральной трассы «Нарва».

В начале сентября планируется сдать участок автодороги М-11 «Нарва» от железнодорожной станции Лигово до Красного Села и завершить реконструкцию Лиговского путепровода. Как раз эти работы ведутся в рамках упомянутого соглашения между городом и Федеральным дорожным агентством. Произойдет расширение проспект Маршала Жукова (до пересечения с проспектом Ветеранов) и обновление Таллинского шоссе с четырех до шести полос.

К ноябрю планируется сдать в эксплуатацию участок дороги, который свяжет улицу Сарицкую и Петербургское шоссе, улучшит транспортную доступность нового жилого района рядом с «Экспофорумом».

Ранее Александр Беглов пояснил, что для продолжения дорожного строительства на ближайшие три года город получит целевой трансферт из федерального бюджета в размере 11,5 млрд рублей.

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