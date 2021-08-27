Воронеж, 27 августа, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Задымление в моторном отсеке автобуса №90, который загорелся 27 августа в Воронеже, заметили сотрудники ДПС, они же остановили автобус. Об этом корреспонденту ИА сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

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«Наряд ДПС, обеспечивающий безопасность дорожного движения, на улице Богдана Хмельницкого заметил автобус ЛИАз, в моторном отсеке которого произошло задымление и появлялись языки пламени, последовали за транспортным средством, используя спецсигналы, остановили его», — уточнила представитель ГУ МВД.

На момент возгорания в автобусе находились десять пассажиров, всех их эвакуировали, пострадавших нет. Затем на место прибыли сотрудники МЧС, которые потушили возгорание.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в автобусе маршрута №90 в Воронеже произошёл около 15:30 в Железнодорожном районе. Причина устанавливается.