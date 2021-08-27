Джакарта, 27 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Число людей, прошедших полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии, составляет 34 121 203, сообщает Kompas.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

Количество людей, которым была введена первая доза вакцины, составляет 60 435 555 человек или 29,02%.

Власти Индонезии намерены привить против коронавируса 208 265 720 жителей.

На сегодняшний день, полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 1 521 493 медиков, 18 430 610 госслужащих, 1 930 842 учителей, 3 687 251 пожилых людей, 8 501 044 людей с ограниченными возможностями, 1 539 199 детей в возрасте 12−17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты Аниес Басведан заявил, что для учащихся не обязательно делать прививку против коронавируса, чтобы посещать школу.