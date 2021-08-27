Вашингтон, 27 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Пользователь форума Reddit WonderFactory в одиночку создаёт гоночный симулятор Nano Racing на основе «движка» Unreal Engine 5. Об этом 27 августа сообщает портал DSOGaming.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Автор игры выложил в сеть трейлер, который демонстрирует уровень графики и работу физики. Nano Racing будет в чём-то похожа на игру похожа на игру Micro Machines, она предоставит геймерам возможность управлять миниатюрными автомобилями.

Напомним, компания Epic Games выпустила «движок» Unreal Engine 5 в формате раннего доступа в мае 2021 года. Разработчики заявили, что их очередная разработка позволит довести графику в видеоиграх до уровня фотореализма.