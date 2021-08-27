В Оренбурге недалеко от газзавода возник крупный природный пожар
Оренбург, 27 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Оренбурге в районе газзавода возник пожар. Фото, на котором запечатлен чёрные столпы дыма, опубликовано в соцсети.
Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области
Борьба с пожаром
По данным ГУ МЧС по региону, возгорание сухой травы началось вдоль железнодорожных путей и 26-го км трассы М-5 «Урал» подъезд к Оренбургу. Горит сухая трава в поле и лесополоса.
«Угрозы населённым пунктам нет», — заявили в ведомстве. Развернут оперативный штаб. Разведку с воздуха производит беспилотный летательный аппарат. Привлечён пожарный поезд РЖД. Он в пути к месту пожара. Сейчас в тушении огня задействованы 97 человек и 30 единиц техники.