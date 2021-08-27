Тбилиси, , 16:01 — REGNUM Грузия, предоставляя Соединённым Штатам аэропорт, оказывает значительную помощь в эвакуации людей из Афганистана. Об этом 27 августа сообщила посол США в Грузии Келли Дегнан во время посещения военной базы в Вазиани под Тбилиси.

Посол США в Грузии Келли Дегнан Посольства США в Тбилиси

«Это ещё один пример вклада и больших возможностей Грузии в глобальные операции по обеспечению безопасности. Соединённые Штаты продолжат работать с министерством обороны, чтобы сделать Силы обороны Грузии сильнее, чем они есть сегодня», — сказала Дегнан.

Она также положительно оценила сотрудничество Грузии со специалистами НАТО для реализации трениговой программы по повышению уровня боевой подготовки грузинских военнослужащих.

Стоит отметить, что в Грузии ранее согласились принимать и временно размещать беженцев из Афганистана, которые сотрудничали с международными организациями. Также для сил НАТО грузинские власти предоставили инфраструктуру аэропорта в Тбилиси.

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