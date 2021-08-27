Рим, , 16:00 — REGNUM Россия надеется на продолжение продуктивного диалога с Италией. Об этом 27 августа на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

Читайте также: Глава МИД Италии заявил о «хорошем уровне» отношений с РФ

«Мы в целом поговорили очень подробно, конкретно и продуктивно», — отметил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что продолжить диалог по актуальным вопросам двусторонних отношений и международной политики позволит ответный визит в Россию главы МИД Италии.

Ранее по теме: Лавров обсудит с премьером Италии Афганистан, Ливию и Сирию

«Я пригласил Луиджи Ди Майо с очередным визитом в Россию. Надеюсь, что мы продолжим наш диалог, в том числе по тем вопросам, которые недавно по телефону обсуждали президент РФ и премьер-министр Италии», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что отношения Москвы и Рима находятся на хорошем уровне. По его словам, у России и Италии есть возможности для дальнейшего укрепления партнёрства.