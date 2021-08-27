Лавров пригласил главу МИД Италии посетить Россию
Рим, 27 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Россия надеется на продолжение продуктивного диалога с Италией. Об этом 27 августа на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что продолжить диалог по актуальным вопросам двусторонних отношений и международной политики позволит ответный визит в Россию главы МИД Италии.
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Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что отношения Москвы и Рима находятся на хорошем уровне. По его словам, у России и Италии есть возможности для дальнейшего укрепления партнёрства.