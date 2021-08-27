Москва, 27 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Новые железнодорожные пути будут проложены в Москве для запуска МЦД-4, сообщает 27 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

Ant227 Участок МЦД

Работы запланированы на участке Московской железной дороги Беговая — Савёловская. Всего будет уложено 15км путей, оборудовано 57 стрелочных переводов и построено 3,8 км шумозащитных экрана.

В сообщении отметили, что для запуска МЦД-4 необходимо соединить два самостоятельных железнодорожных радиуса — Киевское и Горьковское направление МЖД. При этом действующая линия между станциями Савёловская и Беговая исчерпала свою пропускную способность.