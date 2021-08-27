Кишинёв, , 16:07 — REGNUM Присутствие НАТО в Чёрном море следует наращивать, за это последовательно выступает Украина. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил 27 августа в Кишинёве после совместной встречи с президентами Молдавии, Румынии и Польши.

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«Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Чёрного моря сил и средств членов НАТО», — сказал Зеленский.

По его словам, вокруг Украины нарастает военная угроза. Так, дополнительный плацдарм для агрессии — это Белоруссия. Кроме того, угрозы якобы исходят от российских войск в Приднестровье и Абхазии, а «милитаризация» Крыма поставила под угрозу морское судоходство в регионе.

Все современные вызовы нужно решать совместно, добавил Зеленский. Поэтому Киев предлагает усилить военно-морское взаимодействие причерноморских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии 27 августа отмечают 30-летие независимости. Президенты Польши, Украины и Румынии прибыли по этому поводу в Кишинёв.

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