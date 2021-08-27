Воронеж, 27 августа, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Маршрутный автобус загорелся в Воронеже днём 27 августа, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Автобусы

Вызов в связи с возгоранием в автобусе поступил спасателям в 15:36. На момент прибытия пожарных к месту происшествия, внутри автобуса людей не было. По предварительным данным, никто не пострадал.

В пресс-службе администрации Воронежа уточнили, что загорелся автобус ЛиАЗ, следовавший по маршруту №90, возгорание произошла на улице Богдана Хмельницкого. Пассажиров из автобуса эвакуировали. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 августа в центре Воронежа произошёл взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ, в результате два человека погибли. 24 получили ранения.