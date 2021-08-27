Шахты, Ростовская область, 27 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. В Ростовской области следователи проверят появившуюся информацию о проживании шахтинской семьи в аварийном доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 27 августа.

Donland.ru Аварийный дом

54-летняя женщина утверждает, что в течение долгого времени вынужденно проживает с семьей в непригодном и опасном помещении. Хотя дом несколько лет назад был признан аварийным, шахтинские власти не предоставили людям более комфортного жилья.

Назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.