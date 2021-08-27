Саранск, 27 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Мордовии рекомендовало школам республики с учетом текущей эпидситуации в период с сентября до конца декабря 2021 года организовать учебный процесс в рамках пятидневной рабочей недели. Об этом сообщает министерство образования республики.

Александра Майер ИА REGNUM В школу

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В субботу рекомендуется проводить уроки в дистанционном формате, в школах в это время будет санитарный день для проведения генеральной уборки.

ИА REGNUM напоминает, 1 сентября в республике учеников примут 250 школ. Всего пойдут учиться 72 580 юных жителей Мордовии, включая 7446 первоклассников. Все образовательные организации будут работать в соответствии с требованиями санитарных правил, которые введены для предотвращения распространения коронавируса.