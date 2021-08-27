Житель Кургана обвиняется в экстремистских высказываниях в соцсети
Курган, 27 августа, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В Кургане местный житель обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.
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Нет экстремизму
Установлено, что 51-летний житель Кургана публиковал в социальной сети «ВКонтакте» посты, которые содержат призывы к физическому уничтожению лиц определённой национальности.
В настоящее время по уголовному делу ведётся следствие.