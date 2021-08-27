Курган, 27 августа, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В Кургане местный житель обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Procspb.ru Нет экстремизму

Установлено, что 51-летний житель Кургана публиковал в социальной сети «ВКонтакте» посты, которые содержат призывы к физическому уничтожению лиц определённой национальности.

В настоящее время по уголовному делу ведётся следствие.