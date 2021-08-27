Кишинёв, , 15:48 — REGNUM Власти Молдавии должны добиться возвращения на родину покинувших страну граждан. Об этом 27 августа заявила в ходе празднования Дня независимости республики президент Молдавии Майя Санду.

Майя Санду European People's Party

«Сейчас главная цель — вернуть домой граждан Молдовы, которые были вынуждены уехать в поисках лучшей жизни», — сказала президент страны.

Она отметила, что в Молдавии нет богатых природных ресурсов и главной ценностью страны являются её жители. Санду заявила, что необходимо создать условия для возвращения тех, кто уехал.

«Обращаюсь к диаспоре: я знаю, как вас заботит судьба нашей страны. Подумайте о том, чего мы могли бы добиться, если бы все были дома», — призвала Санду.

Она также выразила уверенность что Молдавию впереди ждёт «возрождение».

Напомним, в Молдавии 27 августа отмечают День независимости. По этому случаю в Кишинёве прошёл военный парад и другие торжества.

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