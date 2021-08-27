Пекин, 27 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В Сети обнародованы изображения салона нового кроссовера GAC GS8. Изображения размещены на портале Njcar.

Njcar Салон GAC GS8

В Китае кроссовер известен под названием Trumpchi GS8. Публичный дебют новинки состоится на автомобильной выставке в Чэнду 29 августа.

Новинка получила новую переднюю панель, иное рулевое колесо, а также виртуальную «приборку». Увеличенный экран мультимедиа крепится к панели. Кроме того, в салоне установлена беспроводная зарядка для телефона.

GAC GS8 теперь идёт в шести‑ и семиместном исполнениях. Предшественник модели был представлен в пяти‑ и семиместных версиях.

Ранее компания GAC Group представила кроссовер GAC Trumpchi GS4 нового поколения. Внутри GAC Trumpchi GS4 установлена виртуальная приборная панель, а также 12,3-дюймовый тачскрин мультимедийной системы.

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