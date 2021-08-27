Сеул, 27 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Причиной крушения военно-медицинского вертолёта на военной базе в южнокорейском городе Почхон стала ошибка пилота. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба южнокорейских ВС.

James Медицинский вертолёт

Напомним, что винтокрылая машина потерпела крушения 12 июля во время попытки совершить посадку на взлётно-посадочной полосе. В результате этого пострадали пять членов экипажа.

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«В ходе расследования удалось выяснить, что пилот неверно понял указания по посадке, необходимые для завершения маневра и вынужденной посадки, в результате чего не смог должным образом посадить вертолёт», — отметили в пресс-службе.