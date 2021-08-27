Москва, 27 августа, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Для курортных отелей России в 2022 году году в пилотном режиме планируется запустить систему аll inclusive («всё включено») и ultra аll inclusive «ультра все включено». Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель в Крыму

По ее словам, в настоящее время каждый отельер в России самостоятельно разрабатывает собственный формат системы аll inclusive. Стандарты «всё включено» и «ультра всё включено» могли бы унифицировать этот формат.

Туристы смогут гарантированно получать определенный перечень услуг. В свою очередь Ростуризм усилит мониторинг за аккредитованными организациями, а также ужесточит контроль за заявленным уровнем звездности.

ИА REGNUM ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму заняться разработкой единого стандарта оказания гостиничных услуг по системе «всё включено».

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