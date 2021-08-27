Братислава, 27 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В результате падения в Словакии самолета, который относился к классу малой авиации, погибли три человека. Об этом 27 августа сообщает информационное агентство CTK.

Donland.ru После авиакатастрофы

Уточняется, что крушение самолета произошло рядом с деревней Мок-Хай неподалеку от города Скалица, расположенного около границы с Чехией.

Также указывается, что на борту воздушного судна, вероятнее всего, находились чешские граждане и отмечается, что в настоящее время причины произошедшего устанавливает специально созданная комиссия экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в аэропорту Челябинска самолёт столкнулся с птицей.