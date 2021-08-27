Минск, 27 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В Белоруссии расширился список телеграмм-каналов, которые по решению судов республики были признаны экстремистскими. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Белоруссии.

ИА REGNUM Запрет телеграм

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Так, в их число, в частности, попали чаты и каналы мессенджера Telegram «Крупки Чат. Крупки для жизни», «Смолевичи политдвиж», «Вилейка для жизни», «Боровляны инфо» и «Боровляны чат», а также «Зелёный бор» и «Колодищи военный городок чат». Всего 13 наименований.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало июня 2021 года, в Белоруссии экстремисткми были признаны около 60 каналов и чатов в мессенджере Telegram. В белорусском МВД напомнили, что распространение информации репостами или перерепостами из данных ресурсов является незаконным.

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В конце июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике завершается системная работа по наведению порядка в информационном поле. При этом он подчеркнул, что борьба идёт не «с инакомыслием или разными мнениями», «просто свобода слова, которую мы защищаем конституционно, сегодня переросла в экстремистскую деятельность».