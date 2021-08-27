Ярославль, 27 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. 26 августа губернатор Дмитрий Миронов подвел итоги общественного обсуждения стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве. По инициативе главы региона стратегия будет обновлена в соответствии с национальными целями на основе предложений жителей Ярославской области.

Обсуждение стратегии развития Ярославской области

«Работа велась с января текущего года, — отметил Дмитрий Миронов. — Собрано порядка четырёх тысяч предложений граждан, касающихся сфер образования, здравоохранения, культуры, спорта, цифровой экономики, промышленности, предпринимательства, туризма и агропромышленного комплекса. Такая активность свидетельствует о высокой востребованности выбранного формата диалога власти и общества. Мы вместе отберем самые конструктивные, прорывные и системные предложения, отвечающие современным трендам социально-экономического развития, которые позволят нам двигать нашу экономику и социальную сферу вперед».

Обсуждение стратегии развития Ярославской области

Сбор предложений организовал фонд «Ярославия». Своё видение будущего области дали представители общественности, научного сообщества, профессионалы-практики и простые ярославцы.

Александр Русаков

Общественную экспертизу обновлённой стратегии возглавили авторитетные ярославцы во главе с депутатом Государственной Думы Валентиной Терешковой, депутатом Государственной Думы Андреем Коваленко и депутатом Ярославской областной думы Ларисой Ушаковой.

«Только объединив усилия всех неравнодушных к судьбе Ярославской земли, мы сможем проводить в жизнь преобразования, направленные на улучшение качества жизни, и решать любые, даже самые сложные задачи, — сказала на конференции депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Валентина Терешкова

Для сбора предложений от жителей отдаленных районов была организована работа «Мобильной приемной». Волонтеры фонда побывали в 69 населенных пунктах, в проекте приняли участие около 29 тысяч человек.

Предложения по актуализации стратегии развития Ярославской области охватывают практически все сферы жизни, начиная от ремонта дорог, газификации, кадрового обеспечения сельских школ и ФАПов, заканчивая состоянием жилищно-коммунальных систем и водоочистных сооружений.

«Мы с волонтерами собирали предложения в десятках населенных пунктах региона во время автобусного тура, — рассказала Лариса Ушакова. — Людей волнуют вопросы, которые требуют решения, в том числе ремонт разбитых дорог и строительство новых. Конечно, работа в этом направлении в регионе идет, и это заметно, но всегда нужно стремиться к идеалу».

«Обсуждение стратегии развития региона вызвало широкий отклик у жителей, — сказал депутат Государственной Думы Андрей Коваленко. — Это я знаю не понаслышке, так как сам проехал пол-области и общался с сотнями человек. Когда обобщал свои предложения в стратегию, основанные на том, чего хотят люди, то пришел к выводу — к корректировке стратегии нужен особый подход. Как и к Ярославской области вообще. Поэтому я предложил уже сегодня включить в стратегию отдельные положения проекта Закона «Об особом статусе Ярославской области». Уверен, что сообща с губернатором и депутатами, с жителями Ярославской области, мы сможем добиться для Ярославской области лучшего будущего».

Дмитрий Миронов дал поручение правительству Ярославской области отработать каждое поступившее обращение и внести корректировки в региональные программы. Лучшие предложения лягут в основу обновленной стратегии социально-экономического развития Ярославской земли.