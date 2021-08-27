Оренбург, 27 августа, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В Самарской области полиция задержала 11 оренбуржцев за организацию нарколаборатории. Все они доставлены на территорию Оренбуржья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Вещдоки

По данным ведомства, оренбургские полицейские сначала задержали закладчиков, которые делали тайники на территории Оренбуржья, а затем вышли на группировку в соседнем регионе.

«По имеющейся информации, в октябре 2020 года несколько сообщников обосновались в Борском районе Самарской области. Через интернет-магазин они приобрели оборудование, химические реактивы и в хозяйственной постройке изготавливали запрещенные вещества, которые затем сбывались через тайники-закладки в Оренбургской и Самарской областях», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 128.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей»). Девять задержанных отправлены под стражу еще двое оренбуржцев — под домашний арест.

Во время обыска изъято около 18 кг синтетического наркотического средства, 440 емкостей с химическими веществами и жидкостями, предназначенными для изготовления наркотиков, а также средства сотовой связи.