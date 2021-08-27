Нижний Новгород, 27 августа, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В отношении компаний, которые обеспечивают водоснабжение жителей Автозаводского района Нижнего Новгорода, возбуждено несколько административных производств. Кроме того, региональное управление Роспотребнадзора в защиту неопределенного круга потребителей из-за некачественной воды обратилось в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

(сс) Hernán Piñera Кран

В частности, дела возбуждены по ст. 6.5 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде»). Штрафы наложены в отношении ООО «Автозаводская ТЭЦ» по 31 производству, ООО «Теплосети» — 31 производство и два дела против ООО «Наш Дом».

Отмечается, что с июля 2021 года по настоящее время в управление поступило около 300 жалоб по поводу ухудшения качества воды. В ходе исследований было установлено, что в 23 домах горячая вода не отвечала гигиеническим требованиям по ряду параметров. В середине июля нарушений качества воды уже выявлено не было.

ИА REGNUM напоминает, после того, как жители Автозавода стали массово жаловаться на неприятный запах и странный цвет воды в различные инстанции, ООО «Теплосети» организовало промывке трубопроводов ГВС. На период работ подача горячего водоснабжения была приостановлена. После промывки системы исследования качества воды были проведены повторно.

Множество жалоб на автозаводскую воду поступило в аккаунт в сети Instagram губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Он отмечал, что проблема качества воды является очень масштабной и решить быстро ее невозможно.

При этом проверка 30 июля выявила нарушения качества и холодной воды. Ситуацию взял на личный контроль мэр города Юрий Шалабаев.