Варшава, 27 августа, 2021, 15:42 — ИА Регнум. С 27 августа государственная Почта Польши возобновляет доставку и прием посылок и писем из иностранных государств. Об этом передает пресс-служба Почты Польши.

Elitefon.ru Почта. Письма

Всего в список стран, с которыми было возобновлено почтовое сообщение, включает более сотни стран мира, среди которых все страны Евросоюза, США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также Катар, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Израиль, Япония, Колумбия, Великобритания, Алжир, Нигерия, Руанда и Вьетнам.

Почтовое сообщение с зарубежными странами Польша прервала весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Всего режим ограничений действовал почти 1,5 года.