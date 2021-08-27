Вашингтон, 27 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Разработчики гоночного симулятора Forza Horizon 5 заявили, что они переживают из-за конструктора режимов Event Labs, который будет включён в игру. Об этом 27 августа сообщает портал GamesRadar.

компания Xbox Game Studios Логотип игры Forza Horizon 5

Креативный директор проекта Майк Браун сказал на выставке Gamescom 2021, что команда разработчиков «немного нервничает» из-за того, что с помощью Event Labs «можно создать практически все, что угодно».

Он пояснил, что этот конструктор режимов даст геймерам реальную возможность создавать в том числе бессмысленные вещи, которые будут просто сбивать с толку. Менеджер проекта добавил, что он надеется, что игроки не будут «химичить» с алгоритмами, запускаемыми в закрытой части Event Labs.

Напомним, релиз Forza Horizon 5 запланирован на 9 ноября 2021 года, игра выйдет на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, а также в сервисе Xbox Game Pass. Реализацией проекта занимается британская студия Playground Games.