Черкесск, 27 августа, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в течение текущей недели выросло число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация. По данным регионального оперативного штаба на 27 августа, проходят лечение в больницах 694 COVID-пациента, в то время как в начале недели их число составляло 677 человек.

Nilses Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Число «активных» больных в республике на 27 августа составляет 1965 человек. Большая часть из них лечится амбулаторно.

Всего за прошедшие сутки в Карачаево-Черкесии подтверждены тесты на коронавирус у 50 человек. Общее число носителей опасной инфекции увеличилось до 23 841 человека, из них сумели побороть болезнь 21 434 пациента, в том числе 29 — за последний день

Не удалось спасти врачам 442 жителя региона. За прошедшие сутки скончались еще три человека.