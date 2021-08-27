Лима, 27 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Обсуждение вотума доверия правительству Перу во главе с премьер-министром Гидо Бельидо продолжится в парламенте страны 27 августа, в 9:00 по местному времени (17:00 мск). Об этом сообщает портал El Сomercio.

Congreso de la República del Perú Конгресс Перу

У здания парламента в Лиме собрались сторонники партии «Свободное Перу» (Peru Libre), членом которой является Бельидо, а также их противники. Снимки манифестантов опубликованы в телеграм-каналах.

Ранее Бельидо на протяжении трёх часов разъяснял в перуанском Конгрессе принципы, которыми будет руководствоваться его кабинет. Три фракции, а это 43 депутата парламента, заявили о своём решении голосовать против программы Бельидо, тогда как две фракции, включая Peru Libre, будут голосовать «за». Это обеспечит 42 голоса.

Борьба идёт за оставшиеся 45 голосов. Если Бельидо получит большинство голосов, то станет премьером, если нет — уйдёт в отставку.

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