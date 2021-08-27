Краснодар, 27 августа, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Первый миллион тонн сахарной свеклы собран аграриями Краснодарского края, сообщили 27 августа в пресс-службе администрации региона.

Сахарная свекла

«Краснодарский край — ведущий регион России по сбору сахарной свеклы и производству сахара. На сегодняшний день наши аграрии уже собрали первый миллион тонн. Обработали 23,5 тысяч гектаров — почти 12% от плана. Средняя урожайность превышает прошлогоднюю, поэтому рассчитываем убрать порядка 9 млн тонн», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Средняя урожайность составляет 435,2 ц/га, что на 28,3 ц/га больше уровня прошлого года, урожайность больше 500 ц/га отмечается в Новокубанском, Отрадненском, Тихорецком районах края. В настоящее время принимать и перерабатывать свеклу готовы 14 сахарных комбинатов.

Сахарную свеклу кубанским аграриям предстоит убрать на 190 тысяч гектаров в 26 муниципалитетах. Около 10,7 тысяч гектаров засеяли сортами семян отечественной селекции. Отметим, что на Краснодарский край приходится производство 25% российского сахара.