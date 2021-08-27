Тбилиси, 27 августа, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Объемы экспорта из Грузии сельхозпродукции в 2021 году выше, чем в предыдущие годы. Об этом 27 августа заявил в ходе беседы с журналистами министр сельского хозяйства и защиты окружающей среды Грузии Леван Давиташвили.

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«В текущем году впервые объём экспорта сельхозпродукции превысит $1 млрд, и, по нашим оценкам, он составит $1,2 млрд. Это беспрецедентный объём, таким у нас был импорт, и страна зависела от продуктов, произведённых за рубежом», — сказал Давиташвили.

Он отметил, что правительство должно добиться того, чтобы стоимость экспортируемой из Грузии продукции превышала стоимость импорта. Согласно принятому плану, к 2030 году планируется увеличить объем экспорта сельхозпродукции из Грузии до $3 млрд в год.

Стоит отметить, что правительство Грузии проводит программу поддержки сельского хозяйства в стране. Для фермеров упростили процедуру оформления документов для экспорта продукции.