Москва, 27 августа, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил пловчиху Валерию Шабалину со второй золотой наградой на Параолимпийских играх в Токио. Текст поздравления опубликован 27 августа на сайте Кремля.

Эмблема Параолимпийских игр

«Вы убедительно подтвердили свои лидерские, чемпионские качества, завоевали вторую золотую медаль», — говорится в поздравлении.

По словам президента, эта победа является заслуженной наградой за мастерство, трудолюбие и целеустремленность. Глава государства пожелал спортсменке покорения новых вершин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шабалина завоевала золотую медаль на дистанции 200 м вольным стилем и стала двукратной параолимпийской чемпионкой. Ранее она стала лучшей на дистанции 100 м баттерфляем.