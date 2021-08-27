Санкт-Петербург, 27 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал высокую оценку предварительным итогам реставрации Дома Наместника и трех корпусов Цейхгаузов на Замковом острове в Выборге.

Дарья Драй ИА REGNUM Кусок исторической стены Выборгского замка

«Это самая масштабная реставрация за все время существования замка. Получилось круто!», — воскликнул Александр Дрозденко, пройдя по всем отреставрированным помещениям и оценив работы по сохранению исторической кладки.

Реставрация комплекса крепостных построек и сооружений XIII—XIX веков на Замковом острове ведется с 2017 года в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России». Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области уже утвердил отчетную документацию по указанным объектам.

В корпусах Цейхгаузов разместится культурно-выставочное пространство, оборудованное современными инженерными системами, в том числе пандусами и лифтом.

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Всего на Замковом острове находятся 24 объекта культурного наследия, которые пользуются большой популярностью у туристов, напомнили в пресс-службе губернатора Ленобласти.