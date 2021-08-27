Уфа, 27 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Цех по производству медицинского кислорода намерены построить в селе Башкирии. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Измерение кислорода в крови

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании в формате «Промышленного часа».

По словам инвестора, цех по производству медицинского кислорода планируется построить в селе Кудеевка Иглинского района. Предприятие будет готово начать первые поставки кислорода в медицинские учреждения региона (до 12 тонн кислорода ежесуточно) через 5−6 месяцев после запуска строительства. В результате планируется создать 30 новых рабочих мест.

Глава Башкирии Радий Хабиров поучил чиновникам ускорить решение вопроса по началу строительства цеха и оказать содействие в реализации данного проекта.

«Производство медицинского кислорода сегодня — очень важная тема. Наши инфекционные госпитали и другие больницы республики не должны испытывать дефицита в кислороде для пациентов», — приводит пресс-служба его слова.