Москва, 27 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Когда российские чиновники говорят, что поддержка экономики РФ во время кризиса привела к росту инфляции, это не совсем верно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что нужно принимать меры «для снижения факторов перегрева экономики».

Дарья Драй ИА REGNUM Министр финансов РФ Антон Силуанов

«Никакого перегрева российской экономики нет, — сказал Колганов. — Более того, когда говорят, что были сделаны большие финансовые вливания на поддержку спроса со стороны населения, и вот это будто бы привело к инфляции, то я думаю, что это не совсем точное заключение. Потому что те финансовые вливания, которые были сделаны, всего-навсего поддержали спрос и не дали ему упасть. Речь не идет о перегреве. Речь идет только о поддержке спроса. И вряд ли надо связывать высокие темпы инфляции на некоторые виды товаров внутри страны именно с этой финансовой поддержкой».

При этом экономист согласился с тем, что если власти РФ будут «зажимать доходы населения», то это будет сдерживать темпы роста инфляции.

«Но таким образом экономику можно развернуть в обратном направлении, — предупредил Колганов. — Так что я думаю, что когда стоит выбор между поддержанием экономического развития и небольшим повышением темпов инфляции, то я не вижу большой трагедии, если сделать выбор в пользу первого. А Силуанов смотрит со своей ведомственной точки зрения. Для него поддержание финансовой стабильности — это главная задача, и он судит именно под этим углом зрения, а не под углом зрения общих проблем развития экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, что инфляционное давление, которое испытывает российская экономика, связано не с масштабами антикризисных мер.