Кострома, 27 августа, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Заморозки до минус двух градусов ожидаются ночью и утром 28−29 августа в Костромской области. Об этом 27 августа сообщил Костромской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

Температура воздуха днём в субботу и воскресенье будет держаться в пределах от +14 до +20 градусов. Осадков не прогнозируется.

Специалисты просят костромичей быть аккуратными с печами и нагревательными приборами, позаботиться о защите урожая и сообщать специалистам об экстренных ситуациях по номеру 112.