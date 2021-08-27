Вильнюс, 27 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Пограничники Литвы натравили служебную собаку на группу 17 беженцев и вытеснили их этим на территорию Белоруссии. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба белорусского государственного пограничного комитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

"Литовские пограничники пригнали к белорусской границе 17 беженцев. Для их вытеснения на территорию Беларуси силовики натравливали на иностранцев служебную собаку. Инцидент зафиксирован на участке Лидского погранотряда», — говорится в сообщении.

Также к нем прикреплено видео, снятое одним из беженцев, на котором запечатлено, как люди в форме литовских пограничников с помощью служебной собаки выгоняют мигрантов со своей территории.

Кроме того, указывается, что граждане иностранных стран рассказали пограничникам из Белоруссии, что они попросили в Литве предоставить им статус беженца, однако литовские силовики вместо этого «их доставили к белорусской границе под угрозой применения физической силы и оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа стало известно, что по данным литовских пограничников, за минувшие сутки они пресекли незаконное проникновение с белорусской территории 150 нелегалов, а латвийские пограничники отчитались за 101 развёрнутого обратно в Белоруссию нелегала.