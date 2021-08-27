Париж, 27 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Компания Renault представила новый электрифицированный седан Limo под суббрендом Mobilize. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Renault Mobilize Limo

В компании позиционируют новый Mobilize Limo, как электрокар для такси и сервиса каршеринга.

«Первая модель бренда Mobilize — Limo — стала ответом на развитие рынка такси. Это комплексное предложение, включающее сам автомобиль и гибкий набор услуг, наглядно иллюстрирует способность Mobilize решать актуальные потребности пользователей», — сообщил гендиректор подразделения Mobilize Клотильд Дельбо, заявление которого обнародовала пресс-служба автопроизводителя.

Длина новинки составляет 4,67 м, ширина — 1,83 м, а высота — 1,47 м. При этом размер колесной базы составляет 2,75 м. Объем багажного отделения равен 411 л.

Mobilize Limo оснащается электродвигателем мощностью 150 «лошадей» и 220 Нм крутящего момента. Клиентам предлагается три режима вождения: Eco, Normal и Sport. Максимальная скорость электрокара составляет 140 км/ч. С места до 100 км/ч он разгоняется за 9,6 с.

Публичный дебют новинки состоится 8 сентября на международном автосалоне в Мюнхене.

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